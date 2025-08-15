Путин не летает на Ту-214: В Анкоридже приземлился другой борт спецотряда «Россия»

Кроме того, находящийся на месте событий корреспондент KP.RU Валентин Алфимов отметил, что, во-первых, самолет российского президента садится не в этом аэропорту, а в другом. По его словам, спецборт приземлится непосредственно у военной базы, где пройдут переговоры. Корреспондент продолжил, что, во-вторых, Владимир Путин не летает на Ту-214.