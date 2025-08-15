Путин не летает на Ту-214: В Анкоридже приземлился другой борт спецотряда «Россия»

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин опроверг появившиеся сведения о том, что якобы в аэропорт Анкориджа приземлился самолет президента РФ Владимира Путина.
«Друзья, кто сообщает, что в Анкоридже приземлился самолет Путина. Дорогие друзья, в Анкоридже приземлился один из передовых самолетов специального летного отряда “Россия”. И это не самолет Путина. Мы ждем прибытия президента в Анкоридж», — подчеркнул журналист.
Кроме того, находящийся на месте событий корреспондент KP.RU Валентин Алфимов отметил, что, во-первых, самолет российского президента садится не в этом аэропорту, а в другом. По его словам, спецборт приземлится непосредственно у военной базы, где пройдут переговоры. Корреспондент продолжил, что, во-вторых, Владимир Путин не летает на Ту-214.
Тем временем за самолетом, на котором якобы летел Путин, на сервисе Flightradar следили 470 тысяч человек одновременно.
Как сообщает корреспондент KP.RU Валентин Алфимов, небо над Аляской сегодня облачное. У базы, где пройдут переговоры, слышны звуки самолетов. По данным того же Flightradar, несколько часов назад из Эльмендорфа подняли Boeing E-3C Sentry — самолёт дальнего радиолокационного обнаружения, контролирующий небо над Аляской и обеспечивающий безопасность.