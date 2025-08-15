ГАИ Гомельской области усилила контроль за безопасностью на дорогах

Сотрудники ГАИ усиливают контроль, чтобы предотвратить нарушения ПДД, связанные с выездом на полосу встречного движения и обгоном, проездом пешеходных переходов и на красный сигнал светофора, превышением скоростных ограничений. Без внимания не останутся и водители мототранспорта.