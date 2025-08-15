Ричмонд
ГАИ Гомельской области усилила контроль за безопасностью на дорогах

15 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Весь личный состав Госавтоинспекции Гомельской области переведен на усиленный вариант несения службы в связи со сложной дорожной обстановкой, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники ГАИ усиливают контроль, чтобы предотвратить нарушения ПДД, связанные с выездом на полосу встречного движения и обгоном, проездом пешеходных переходов и на красный сигнал светофора, превышением скоростных ограничений. Без внимания не останутся и водители мототранспорта.

На особом контроле — пресечение фактов, когда водители садятся за руль в состоянии опьянения или без прав.

Также внимание стражей дорог будет обращено на нетрезвых пешеходов, которые могут находиться на проезжей части.

Отработка основных автодорог области будет идти в режиме смешанного контроля.

Правоохранители призвали участников дорожного движения неукоснительно соблюдать все требования ПДД. -0-