Появились кадры с красной ковровой дорожкой, которой встретят Путина на Аляске

Красную ковровую дорожку расстелили на территории авиабазы Эльмендорф — Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске для встречи российского президента Владимира Путина, который проведет там переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил Telegram-канал RT на русском.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Трамп лично встретит Путина у самолета на Аляске. Центральной темой переговоров станет достижение мира между Москвой и Киевом. Политики также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий.
Россию на саммите представят министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Американская группа переговорщиков состоит из госсекретаря Марко Рубио, министра торговли Говарда Лютника, министра финансов Скотта Бессента и директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа. Кроме того, к саммиту присоединятся специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, заместитель главы аппарата Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.