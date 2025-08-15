Ричмонд
Появились кадры с красной ковровой дорожкой, которой встретят Путина на Аляске

Красную ковровую дорожку расстелили на территории авиабазы Эльмендорф — Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске для встречи российского президента Владимира Путина, который проведет там переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил Telegram-канал RT на русском.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Трамп лично встретит Путина у самолета на Аляске. Центральной темой переговоров станет достижение мира между Москвой и Киевом. Политики также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий.

Россию на саммите представят министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Американская группа переговорщиков состоит из госсекретаря Марко Рубио, министра торговли Говарда Лютника, министра финансов Скотта Бессента и директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа. Кроме того, к саммиту присоединятся специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, заместитель главы аппарата Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
