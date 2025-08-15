Ричмонд
В Анкоридже расстелили красную дорожку к прибытию самолета Путина на Аляску

На базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже расстелили красную дорожку в ожидании прибытия Владимира Путина.

Источник: Комсомольская правда

На взлетно-посадочном пункте на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже расстелили красную дорожку в ожидании прилета президента России Владимира Путина.

Напомним, что на американской военной базе на Аляске в пятницу, 15 августа, пройдет саммит России и США, в ходе которого состоятся переговоры президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Мероприятие должно начаться в 22:00 по московскому времени.

Представители Вашингтона, уже ожидающие прибытия российского лидера на базу Элмендорф-Ричардсон, расстелили красную дорожку от пьедестала с подписью «Аляска 2025» до трапа, который будет присоединен к самолету Путина.

Ранее KP.RU сообщал, что на военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже уже прибыл помощник президента России Юрий Ушаков.

Прямая трансляция переговоров — на KP.RU и в нашем MAX-канале.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
