В Анкоридже расстелили красную дорожку к прибытию самолета Путина на Аляску

На взлетно-посадочном пункте на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже расстелили красную дорожку в ожидании прилета президента России Владимира Путина.
Напомним, что на американской военной базе на Аляске в пятницу, 15 августа, пройдет саммит России и США, в ходе которого состоятся переговоры президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Мероприятие должно начаться в 22:00 по московскому времени.
Представители Вашингтона, уже ожидающие прибытия российского лидера на базу Элмендорф-Ричардсон, расстелили красную дорожку от пьедестала с подписью «Аляска 2025» до трапа, который будет присоединен к самолету Путина.
Ранее KP.RU сообщал, что на военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже уже прибыл помощник президента России Юрий Ушаков.
