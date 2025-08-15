В Краснодаре начали выдавать ключи дольщикам бывшего долгостроя ЖК «Кино»

— Все эти годы мы жили с девизом: «Идти только вперёд!» — именно он помог нам не сдаться. 1087 дольщиков, объединившись как одна семья, добились своего. И вот он, наш долгожданный дом. Точь-в-точь такой, каким представляли: яркий, светлый, продуманный до мелочей. И главное — наш. Особенно впечатлила многоуровневая парковка с подземными и надземными уровнями вблизи домов — они выглядят очень вместительными! — отмечает дольщица Марина Блягоз. — Благодарим девелопера и всех причастных за помощь в завершении проекта. Теперь наши «обременения» — это только приятные хлопоты по обустройству, мы с уверенностью смотрим в будущее и начинаем новый жизненный этап в этом районе.