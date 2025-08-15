В Краснодаре начали выдавать ключи дольщикам бывшего долгостроя ЖК «Кино»

ЖК «Кино» — один из самых крупных и известных долгостроев Краснодарского края. Объект, расположенный в Краснодаре, должны были ввести в эксплуатацию еще в 2017 году. Но этого не случилось — первоначальный застройщик заявил об отсутствии средств. В результате жилой комплекс получил статус долгостроя, оставив в тяжелом ожидании более 1000 семей.
Дело сдвинулось с мертвой точки в 2021 году, когда обязательства по завершению строительства взял на себя холдинг AVA Group, выступивший инвестором и генеральным подрядчиком. Уже в 2024 году в строй была введена первая очередь жилого комплекса. А 23 июля 2025 года в рамках завершающего этапа строительства было получено разрешение на ввод домов второй очереди.
Торжественное вручение ключей первым жителям состоялось 15 августа. Поздравить со счастливым событием новоселов пришли представители администрации Краснодарского края и Краснодара, генерального подрядчика, прокуратуры региона, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю и СМИ.
— Завершение строительства жилого комплекса «Кино» — это проект восстановления социальной справедливости. Именно такую задачу я ставил команде, принимая решение в 2021 году об участии в завершении строительства проблемного объекта. Сегодня это пример того, что даже самые сложные ситуации в строительной отрасли могут быть решены при ответственном подходе всех участников процесса, — комментирует генеральный директор AVA Group Ваган Арутюнян.
С момента начала строительства ЖК «Кино» требования к жилым районам были изменены. Поэтому нужно было не просто достраивать проблемные дома, но и вносить изменения в концепцию жилого комплекса, формировать на его территории инфраструктуру, необходимую для комфортной жизни.
— Все эти годы мы жили с девизом: «Идти только вперёд!» — именно он помог нам не сдаться. 1087 дольщиков, объединившись как одна семья, добились своего. И вот он, наш долгожданный дом. Точь-в-точь такой, каким представляли: яркий, светлый, продуманный до мелочей. И главное — наш. Особенно впечатлила многоуровневая парковка с подземными и надземными уровнями вблизи домов — они выглядят очень вместительными! — отмечает дольщица Марина Блягоз. — Благодарим девелопера и всех причастных за помощь в завершении проекта. Теперь наши «обременения» — это только приятные хлопоты по обустройству, мы с уверенностью смотрим в будущее и начинаем новый жизненный этап в этом районе.
Основная выдача ключей жителям второй очереди ЖК «Кино» начнется с 18 августа. Квартиры в этих домах получат 580 семей, которые ждали окончания строительства долгих 9 лет.