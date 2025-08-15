Сахарная бомба: Life.ru публикует фото завтрака для журналистов на саммите Путина и Трампа

Напомним, из этой поездки, помимо украинского перемирия в новостях, российские журналисты могут привезти с собой гастрит и язву. После перелёта организаторы саммита навалили им «майонезную массу» и дали ящик чипсов. На десерт им предложили желе и пару яблок.