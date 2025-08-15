Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сахарная бомба: Life.ru публикует фото завтрака для журналистов на саммите Путина и Трампа

Журналистам, освещающим саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, организовали кофе-брейк в специально оборудованной зоне. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

Источник: Life.ru

Пресс-центр разместили во временном шатре. Утро в Анкоридже встретило участников прохладой после ночного дождя — температура не поднималась выше +11°C. Для согрева гостям предложили горячий кофе.

Помимо напитков, в ланчбоксах были бургеры, фруктовый салат и малиновые батончики. В отдельной палатке развернули зону питания с корзинами снеков, сладостей, фруктов и газировкой.

Напомним, из этой поездки, помимо украинского перемирия в новостях, российские журналисты могут привезти с собой гастрит и язву. После перелёта организаторы саммита навалили им «майонезную массу» и дали ящик чипсов. На десерт им предложили желе и пару яблок.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше