Трамп прилетел в Анкоридж для встречи с президентом РФ Путиным

Борт американского президента приземлился в Анкоридже.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Анкоридж, где буквально через несколько часов начнется исторический саммит Россия-США с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.

Борт Трампа приземлился в Анкоридже на Аляске в 21:20 по московскому времени. Ожидается, что самолет Владимира Путина прибудет на военную базу в течение часа.

Ранее сообщалось, что Трамп лично встретит Путина сразу после прибытия на военную базу. В Анкоридже уже расстелили красную дорожу к предстоящему визиту российского президента.

Напомним, саммит Россия-США с участием Владимира Путина и Дональда Трампа ориентировочно стартует на Аляске в 22:30 по московскому времени.

Прямая трансляция переговоров — на KP.RU и в нашем MAX-канале.

