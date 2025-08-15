Трамп прилетел в Анкоридж для встречи с президентом РФ Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Анкоридж, где буквально через несколько часов начнется исторический саммит Россия-США с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters.
Борт Трампа приземлился в Анкоридже на Аляске в 21:20 по московскому времени. Ожидается, что самолет Владимира Путина прибудет на военную базу в течение часа.
Ранее сообщалось, что Трамп лично встретит Путина сразу после прибытия на военную базу. В Анкоридже уже расстелили красную дорожу к предстоящему визиту российского президента.
Напомним, саммит Россия-США с участием Владимира Путина и Дональда Трампа ориентировочно стартует на Аляске в 22:30 по московскому времени.
