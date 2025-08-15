Ричмонд
Белый дом: Переговоры Путина и Трампа на Аляске пройдут в формате «три на три»

Переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пройдут в формате «три на три», а не «один на один» — к главам государств также присоединятся министры. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.

— В переговорах примут участие госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента США Стив Уиткофф, — передает слова пресс-секретаря американской администрации Sky News.

Центральной темой переговоров Путина и Трампа станет достижение мира между Москвой и Киевом. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий.

Россию на саммите представят министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Американская группа переговорщиков состоит из госсекретаря Марко Рубио, министра торговли Говарда Лютника, министра финансов Скотта Бессента и директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа. Кроме того, к саммиту присоединятся специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, заместитель главы аппарата Дэн Скавино и Кэролайн Ливитт.

