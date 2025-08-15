Белый дом раскрыл формат переговоров

Белый дом резко сменил формат переговоров.
Встреча России и США пройдет в новом формате. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома. Как уточнили в администрации Трампа, с американской стороны примут участие госсекретарь Марк Рубио и посланник на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф. Диалог пройдет в формате «три на три».
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.Читать дальше