Белый дом раскрыл формат переговоров

Встреча России и США пройдет в новом формате. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома. Как уточнили в администрации Трампа, с американской стороны примут участие госсекретарь Марк Рубио и посланник на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф. Диалог пройдет в формате «три на три».