У места встречи Трампа и Путина на Аляске поставили шатер для СМИ: как он выглядит изнутри

Спецкор KP.RU показал видео из пресс-центра у места встречи Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Журналисты, которые будут освещать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, добрались до пресс-центра на военной базе в Анкоридже на Аляске. Специальный корреспондент KP.RU Валентин Алфимов показал, как шатер с представителями СМИ выглядит изнутри.

«Наконец, журналисты добрались все-таки до пресс-центра на базе Элмендорф-Ричардсон. И этот пресс-центр тоже в полевых условиях, собственно, как и прошлая ночь…», — сказал он.

Затем журналист продемонстрировал внутреннее убранство шатра. В помещении находятся несколько рядов столов со стульями, где смогут разместиться журналисты. Кроме того, пресс-центр поделен на две части: с российскими представителями СМИ и их американскими коллегами. Также имеются теплые палатки для двух делегаций.

Ранее корреспондент ВГТРК Павел Зарубин опроверг появившиеся сообщения о том, что якобы в аэропорт Анкориджа приземлился самолет президента РФ Владимира Путина. Как отметил спецкор KP.RU на Аляске Валентин Алфимов, спецборт приземлится непосредственно у военной базы, где пройдут переговоры. Кроме того, Владимир Путин не летает на Ту-214.

