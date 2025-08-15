У места встречи Трампа и Путина на Аляске поставили шатер для СМИ: как он выглядит изнутри

Затем журналист продемонстрировал внутреннее убранство шатра. В помещении находятся несколько рядов столов со стульями, где смогут разместиться журналисты. Кроме того, пресс-центр поделен на две части: с российскими представителями СМИ и их американскими коллегами. Также имеются теплые палатки для двух делегаций.