Встреча Путина и Трампа на Аляске пройдет в формате три на три: кто еще примет участие в переговорах

Белый дом: встреча Путина и Трампа пройдет при участии министров России и США.

Источник: Комсомольская правда

Встреча президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдет в формате «три на три», вместо беседы политиков тет-а-тет. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отметили представители администрации США, к переговорам Путина и Трампа присоединятся министры стран. При этом в Белом доме уточнили, что на встрече вместе с президентами государств с американской стороны будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

При этом с российской стороны пока не было официального подтверждения данной информации.

Напомним, что встреча президентов России и США пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже вечером пятницу, 15 августа. Контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом должны начаться в 22:00 по московскому времени.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
