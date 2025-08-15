Встреча Путина и Трампа на Аляске пройдет в формате три на три: кто еще примет участие в переговорах

Встреча президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдет в формате «три на три», вместо беседы политиков тет-а-тет. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Как отметили представители администрации США, к переговорам Путина и Трампа присоединятся министры стран. При этом в Белом доме уточнили, что на встрече вместе с президентами государств с американской стороны будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
При этом с российской стороны пока не было официального подтверждения данной информации.
Напомним, что встреча президентов России и США пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже вечером пятницу, 15 августа. Контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом должны начаться в 22:00 по московскому времени.