15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай подписали ключевые документы по военно-техническому сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.
Сегодня в Минске прошло очередное заседание Координационного комитета по сотрудничеству в области вооружений и военной техники между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. «Это важное событие подчеркивает стратегический характер двусторонних отношений в оборонной сфере», — сделали акцент в пресс-службе.
Белорусскую сторону возглавил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус. Китайскую делегацию представлял заместитель начальника Главного управления развития вооружения и военной техники ЦВС КНР генерал-майор Чжань Шисянь.
В числе основных вопросов диалога развитие совместных проектов — стороны рассмотрели новые направления кооперации в разработке и производстве современных видов вооружений. Также шла речь о технологическом обмене — особое внимание уделено вопросам трансфера технологий и совместным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. Обсуждено и расширение экспортных возможностей, в частности перспектив продвижения белорусско-китайской продукции на мировые рынки, а также реакция на глобальные вызовы — партнеры проанализировали изменения в международной безопасности и их влияние на двустороннее сотрудничество.
«Китай остается одним из ключевых стратегических партнеров Беларуси в военно-промышленной сфере. Регулярные заседания комитета подтверждают взаимную заинтересованность в углублении взаимодействия», — отметили в Госкомвоенпроме.
Ожидается, что достигнутые договоренности откроют новые возможности для белорусских предприятий ВПК и укрепят оборонный потенциал двух стран.
Важным событием стало и подписание Меморандума о взаимопонимании между управлением ВТС Государственного военно-промышленного комитета Беларуси и Управлением по развитию военных технологий и военной техники Главного управления развития вооружения и военной техники Китайской Народной Республики.
Ключевые аспекты документа — укрепление кооперации в области разработки и модернизации военных технологий, создание механизмов взаимодействия между профильными структурами двух стран, обмен опытом и технологиями в приоритетных направлениях ВПК.
Документ закладывает правовую основу для углубленного взаимодействия в военно-технической сфере и способствует технологическому развитию военно-промышленных комплексов обеих стран.
Кроме того, Дмитрий Пантус и Чжань Шисянь подписали итоговый протокол, закрепив договоренности по ключевым направлениям взаимодействия. Подписанные документы предусматривают углубление сотрудничества в разработке новых видов вооружения, совместные проекты по модернизации военной техники, а также углубление кооперации в области высоких технологий.
«Достигнутые сегодня соглашения создают прочную основу для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества наших стран в сфере ВПК», — подчеркнули в Госкомвоенпроме.
«Стратегическое сотрудничество Беларуси и Китая продолжает укрепляться во всех сферах, включая военно-техническую. Регулярные встречи, совместные проекты и подписанные документы подтверждают: наши страны связывают прочные узы взаимовыгодного партнерства. Особое значение имеет взаимодействие в области ВПК — от обмена технологиями до создания новых образцов вооружений. Это сотрудничество не только укрепляет оборонный потенциал, но и вносит вклад в развитие промышленности обеих стран», — подытожили в пресс-службе Госкомвоенпрома. -0-