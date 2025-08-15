Беларусь и Китай подписали ключевые документы по военно-техническому сотрудничеству

В числе основных вопросов диалога развитие совместных проектов — стороны рассмотрели новые направления кооперации в разработке и производстве современных видов вооружений. Также шла речь о технологическом обмене — особое внимание уделено вопросам трансфера технологий и совместным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. Обсуждено и расширение экспортных возможностей, в частности перспектив продвижения белорусско-китайской продукции на мировые рынки, а также реакция на глобальные вызовы — партнеры проанализировали изменения в международной безопасности и их влияние на двустороннее сотрудничество.