Минчанин перекрасил краденый велосипед и подарил его сыну на день рождения

Правоохранители установили, что транспортное средство похитил ранее судимый 39-летний минчанин, работающий сварщиком в столичной организации. Мужчина признался, что похитил велосипед, чтобы подарить его сыну на день рождения. Перед этим он перекрасил его в другой цвет.