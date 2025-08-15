15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин перекрасил краденый велосипед и подарил его сыну на день рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Во Фрунзенское РУВД обратилась жительница столицы: она ненадолго оставила свой горный велосипед, пристегнув его тросовым замком к забору, и отправилась в магазин. Вернувшись, обнаружила, что велосипед исчез.
Правоохранители установили, что транспортное средство похитил ранее судимый 39-летний минчанин, работающий сварщиком в столичной организации. Мужчина признался, что похитил велосипед, чтобы подарить его сыну на день рождения. Перед этим он перекрасил его в другой цвет.
Велосипед стоимостью более Br500 изъят и будет возвращен хозяйке. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Милиция напоминает: не оставляйте велосипеды без присмотра. Используйте надежные металлические замки или храните транспорт дома. -0-