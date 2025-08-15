Ричмонд
В Крыму разыскивает участников нудистской вечеринки с ребенком на пляже

День Нептуна в Крыму отметили голой вечеринкой.

Источник: Комсомольская правда

В Феодосии правоохранительные органы начали проверку после появления в сети видео с нудистской вечеринки на пляже Коктебеля. На кадрах запечатлена группа обнаженных мужчин и женщин, празднующих День Нептуна в присутствии шестилетней девочки. Об этом сообщает «КП — Крым».

В настоящее время проводится проверка для установления личностей всех участников инцидента.

Как выяснилось, традиция празднования Дня Нептуна на нудистском пляже Коктебеля существует около 50 лет. Местные жители отмечают, что мероприятие обычно проходит на специально отведенной территории, куда многие приходят семьями.

