В Крыму разыскивает участников нудистской вечеринки с ребенком на пляже

В Феодосии правоохранительные органы начали проверку после появления в сети видео с нудистской вечеринки на пляже Коктебеля. На кадрах запечатлена группа обнаженных мужчин и женщин, празднующих День Нептуна в присутствии шестилетней девочки. Об этом сообщает «КП — Крым».
В настоящее время проводится проверка для установления личностей всех участников инцидента.
Как выяснилось, традиция празднования Дня Нептуна на нудистском пляже Коктебеля существует около 50 лет. Местные жители отмечают, что мероприятие обычно проходит на специально отведенной территории, куда многие приходят семьями.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
«Купаться не рекомендуется»: Что происходит на пляжах Ростова в сорокаградусную жару.