В Крыму разыскивает участников нудистской вечеринки с ребенком на пляже

В Феодосии правоохранительные органы начали проверку после появления в сети видео с нудистской вечеринки на пляже Коктебеля. На кадрах запечатлена группа обнаженных мужчин и женщин, празднующих День Нептуна в присутствии шестилетней девочки. Об этом сообщает «КП — Крым».