Опубликовано фото зала для встречи Путина и Трампа на Аляске

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Белый дом определил в качестве слогана встречи президентов двух стран на Аляске «В погоне за миром» (Pursuing peace). Баннер разместили на сцене, где установлены государственные флаги двух стран и две трибуны с микрофонами для выступления лидеров России и США.