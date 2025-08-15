Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано фото зала для встречи Путина и Трампа на Аляске

Ранее стал известен слоган, под которым пройдет саммит двух лидеров.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети опубликовал фотографию места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске.

Обнародованный снимок Дмитриев снабдил подписью: «Скоро».

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Белый дом определил в качестве слогана встречи президентов двух стран на Аляске «В погоне за миром» (Pursuing peace). Баннер разместили на сцене, где установлены государственные флаги двух стран и две трибуны с микрофонами для выступления лидеров России и США.

В свою очередь спецкор KP.RU на Аляске Валентин Алфимов продемонстрировал пресс-центр на военной базе в Анкоридже на Аляске, где журналисты будут освещать предстоящие переговоры.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше