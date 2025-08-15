Опубликовано фото зала для встречи Путина и Трампа на Аляске

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети опубликовал фотографию места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске.
Обнародованный снимок Дмитриев снабдил подписью: «Скоро».
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Белый дом определил в качестве слогана встречи президентов двух стран на Аляске «В погоне за миром» (Pursuing peace). Баннер разместили на сцене, где установлены государственные флаги двух стран и две трибуны с микрофонами для выступления лидеров России и США.
В свою очередь спецкор KP.RU на Аляске Валентин Алфимов продемонстрировал пресс-центр на военной базе в Анкоридже на Аляске, где журналисты будут освещать предстоящие переговоры.