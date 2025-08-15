Ричмонд
Владимир Путин прилетел на Аляску на саммит с Трампом

Самолет с президентом РФ на борту приземлился на Аляске, где пройдет саммит с лидером США.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин прибыл на Аляску для участия в историческом саммите с лидером США Дональдом Трампом, сообщают источники.

Отметим, борт президента РФ приземлился именно на базе Эльмендорф-Ричардсон, а не в международном аэропорту Анкориджа.

Напомним, встреча Путина и Трампа ориентировочно начнётся в 22:30 по московскому времени на военной базе в Анкоридже, расположенной на территории Аляски.

Ранее глава Белого дома не исключал, что может обратиться к российскому лидеру с просьбой урегулировать ситуацию на Украине. При этом он не уточнял, на каких условиях должно произойти урегулирование и какие шаги для этого будут предприняты. Тем временем на Западе рассказали, что может повлиять на результат встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Известно, что российские журналисты будут освещать историческую встречу президентов России и США на Аляске в прямом эфире.

Тихий Анкоридж не заметил исторические переговоры: что происходит на Аляске перед встречей Путина и Трампа.

Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
