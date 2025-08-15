Владимир Путин прилетел на Аляску на саммит с Трампом

Ранее глава Белого дома не исключал, что может обратиться к российскому лидеру с просьбой урегулировать ситуацию на Украине. При этом он не уточнял, на каких условиях должно произойти урегулирование и какие шаги для этого будут предприняты. Тем временем на Западе рассказали, что может повлиять на результат встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.