Президентский лимузин Aurus для Путина появился на военной базе на Аляске

Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus, который уже подогнали к месту приземления его самолета на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщило РИА Новости.
Кроме того, для главы российского государства на военной базе расстелили красную ковровую дорожку. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент США Дональд Трамп лично встретит Путина у самолета на Аляске.
Центральной темой переговоров станет достижение мира между Москвой и Киевом. Политики также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал снимок из зала для пресс-конференции глав государств. Переговоры Путина и Трампа пройдут под лозунгом «Pursuing peace» («Стремление к миру» — прим «ВМ») — баннер именно с таким текстом разместили в этом помещении. Россию на саммите, помимо Дмитриева, представят министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков.