Вэнс заявил, что молится о мире перед саммитом России и США на Аляске

Вице-президент США поблагодарил Трампа в преддверии встречи с Владимиром Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что молится о мире перед началом встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет в пятницу, 15 августа, на Аляске.

«Молюсь о мире в предстоящие дни», — написал американский политик в личном аккаунте в социальной сети.

В своем посте Вэнс также поблагодарил главу Белого дома за его лидерство в преддверии встречи с российским президентом в Анкоридже.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на военной американской базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. В рамках саммита России и США представители стран обсудят урегулирование вооруженного конфликта на Украине и пути достижения остановки боевых действий.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

