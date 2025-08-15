Путин будет ездить по Аляске на «Аурусе» с московскими номерами

Президент России Владимир Путин будет передвигаться по территории Анкориджа на Аляске на представительском автомобиле «Аурус» с московскими номерами, который был доставлен в США из РФ спецбортом.
В настоящее время президентский автомобиль находиться в аэропорту Анкориджа.
Накануне спецкор KP.RU Валентин Алфимов рассказал, что российский лидер во время нахождения на Аляске будет передвигаться на отечественных автомобилях. Их доставят в Америку специальным бортом летного отряда. Как отметил журналист, в самолет Ил-96 погружаются летный отряд, а в брюхо заезжают микроавтобусы Aurus. Именно на них будет передвигаться российский лидер по Аляске.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске.