В Москве стартовал ремонт 1-й Тверской-Ямской и Тверской улиц

По его словам, дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы и 1-й Тверской-Ямской улице последний раз меняли в 2021 году по технологии бесшовной укладки «единым ковром». Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.