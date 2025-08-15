Ричмонд
Трамп: Вторая встреча с Путиным может пройти вскоре после саммита на Аляске

Трамп допустил вторую встречу с Путиным, если саммит России и США на Аляске пройдет удачно.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что вторая встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным может пройти вскоре после саммита РФ и США на Аляске.

Как подчеркнул глава Белого дома, вторые переговоры между лидерами стран будут «совсем скоро» в том случае, если саммит России и США на Аляске пройдет удачно.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на вечер пятницы, 15 августа. Она состоится на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

