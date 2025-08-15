Трамп: Вторая встреча с Путиным может пройти вскоре после саммита на Аляске

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что вторая встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным может пройти вскоре после саммита РФ и США на Аляске.
Как подчеркнул глава Белого дома, вторые переговоры между лидерами стран будут «совсем скоро» в том случае, если саммит России и США на Аляске пройдет удачно.
Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на вечер пятницы, 15 августа. Она состоится на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше