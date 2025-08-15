В переговорах Путина и Трампа примут участие Лавров и Ушаков

Стало известно, кто будет сопровождать президента России Владимира Путина на переговорах с Дональдом Трампом на Аляске. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с CNN, на переговорах будут присутствовать помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Белый дом сообщил, что встреча президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдет в формате «три на три», вместо беседы политиков тет-а-тет. От американской стороны, тем временем, к переговорам присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин точно вовремя прибыл на Аляску для участия в историческом саммите с лидером США Дональдом Трампом. Борт президента РФ приземлился именно на базе Эльмендорф-Ричардсон, а не в международном аэропорту Анкориджа.
