В переговорах Путина и Трампа примут участие Лавров и Ушаков

Переговоры Путина и Трампа на Аляске пройдут в формате «три на три».

Стало известно, кто будет сопровождать президента России Владимира Путина на переговорах с Дональдом Трампом на Аляске. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с CNN, на переговорах будут присутствовать помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Белый дом сообщил, что встреча президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдет в формате «три на три», вместо беседы политиков тет-а-тет. От американской стороны, тем временем, к переговорам присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин точно вовремя прибыл на Аляску для участия в историческом саммите с лидером США Дональдом Трампом. Борт президента РФ приземлился именно на базе Эльмендорф-Ричардсон, а не в международном аэропорту Анкориджа.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

