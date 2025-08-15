Ричмонд
Конгрессвумен США обвинила Украину в атаках дронов для срыва саммита на Аляске

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин обвинила президента Украины Владимира Зеленского в использовании беспилотных летательных аппаратов для срыва переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 15 августа, она заявила на своей странице в социальной сети X.

— Накануне исторических мирных переговоров между президентом Трампом и президентом Путиным Зеленский делает это. Зеленский не хочет мира и, очевидно, пытается саботировать героические усилия президента Трампа по прекращению войны на Украине. Я молюсь, чтобы мир восторжествовал, — передает Telegram-канал RT.

15 августа в Астраханской области силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на морской порт Оля. Обломками сбитого украинского БПЛА повреждено стоящее на рейде грузовое судно.

Также ранее украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, охвативший четыре верхних этажа. По предварительной информации, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

