Ростовский бассейн потратил 39 млн рублей на ненужную систему хронометража

Спортивная школа, в ведении которой находится один из ростовских бассейнов, приобрела профессиональную систему хронометража за 39 миллионов рублей. Как выяснилось, дорогостоящее японское оборудование, предназначенное для соревнований международного уровня, фактически не будет использоваться по назначению. Об этом сообщает «Панорама».
Как оказалось, данный бассейн не соответствует стандартам мировой федерации плавания для проведения чемпионатов мира.
