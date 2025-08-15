Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовский бассейн потратил 39 млн рублей на ненужную систему хронометража

Оборудование для международных соревнований купил один из ростовских бассейнов.

Источник: Комсомольская правда

Спортивная школа, в ведении которой находится один из ростовских бассейнов, приобрела профессиональную систему хронометража за 39 миллионов рублей. Как выяснилось, дорогостоящее японское оборудование, предназначенное для соревнований международного уровня, фактически не будет использоваться по назначению. Об этом сообщает «Панорама».

Как оказалось, данный бассейн не соответствует стандартам мировой федерации плавания для проведения чемпионатов мира.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Ростове собираются построить крытый бассейн за 250 миллионов рублей.