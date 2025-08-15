Владимир Путин и Дональд Трамп синхронно вышли из самолетов

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп синхронно вышли из своих самолетов, прибывших на американскую военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где пройдет саммит РФ и США.
Отмечается, что лидеры стран по прибытию на место переговоров пожали друг другу руки.
На месте проведения саммита глав государств также встречают представители России и США, которые прибыли на базу Элмендорф-Ричардсон немногим ранее.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.
