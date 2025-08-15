Ричмонд
Владимир Путин и Дональд Трамп синхронно вышли из самолетов

Президенты РФ и США пожали друг другу руки после прибытия на военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Источник: Комсомольская правда

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп синхронно вышли из своих самолетов, прибывших на американскую военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где пройдет саммит РФ и США.

Отмечается, что лидеры стран по прибытию на место переговоров пожали друг другу руки.

На месте проведения саммита глав государств также встречают представители России и США, которые прибыли на базу Элмендорф-Ричардсон немногим ранее.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

