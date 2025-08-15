Путина в аэропорту Анкориджа встретили Рубио и Хегсет

Госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет встретили президента России Владимира Путина на аэродроме в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
Президент России Владимир Путин будет передвигаться по территории Анкориджа на Аляске на представительском автомобиле «Аурус» с московскими номерами, который был доставлен в США из РФ спецбортом.
В настоящее время президентский автомобиль находиться в аэропорту Анкориджа.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске.