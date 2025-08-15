Ричмонд
Путина в аэропорту Анкориджа встретили Рубио и Хегсет

15 августа пройдет встреча Путина и Трампа на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет встретили президента России Владимира Путина на аэродроме в Анкоридже на Аляске. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Президент России Владимир Путин будет передвигаться по территории Анкориджа на Аляске на представительском автомобиле «Аурус» с московскими номерами, который был доставлен в США из РФ спецбортом.

В настоящее время президентский автомобиль находиться в аэропорту Анкориджа.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
