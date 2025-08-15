Ричмонд
Трамп аплодисментами поприветствовал Путина в аэропорту Анкориджа

Путин и Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов в Анкоридже и направились друг к другу.

Встреча президентов России и США Владимира Путин и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже. Лидеры государств, которые прибыли на переговоры на Аляску, тепло поприветствовали друг друга.

Отмечается, что Путин и Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов в Анкоридже и направились друг к другу. При встрече американский лидер аплодисментами поприветствовал российского коллегу. Затем лидеры пожали друг другу руки прямо на летном поле и обменялись парой реплик перед церемонией фотографирования.

Ранее Белый дом сообщил, что встреча президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдет в формате «три на три» вместо беседы политиков тет-а-тет. От американской стороны к переговорам присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. От российской стороны к разговору присоединятся помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

