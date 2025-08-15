Трамп аплодисментами поприветствовал Путина в аэропорту Анкориджа

Отмечается, что Путин и Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов в Анкоридже и направились друг к другу. При встрече американский лидер аплодисментами поприветствовал российского коллегу. Затем лидеры пожали друг другу руки прямо на летном поле и обменялись парой реплик перед церемонией фотографирования.