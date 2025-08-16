На Кубани мигрантам запретили работать курьерами

Кубань вошла в число регионов, где мигрантам нельзя устроится на работу курьерами, даже если они имеют патент. Всего ограничения на трудоустройство иностранных граждан в этой сфере деятельности введено в 32 субъектах, в том числе Санкт-Петербурге, Крыму, Волгоградской, Воронежской, Курской и других областях.
«У регионов также есть право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знаний правил общественного поведения», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В Краснодарском крае мигранты также не могут работать в сфере образования, сельском хозяйстве и общепите.
