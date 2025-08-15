Не дожидаясь переводчиков: Путин и Трамп начали беседу при первом же рукопожатии

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп кратко переговорили на летном поле американской военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Отмечается, что после того, как главы государств вышли из своих самолетов, они начали беседу при первом же рукопожатии, не дожидаясь переводчиков. После этого Путин и Трамп приняли участие в церемонии фотографирования на летном поле военной базы.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.
