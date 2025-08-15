Духовное собрание мусульман РФ провело молитвы в поддержку Владимира Путина

В преддверии и в ходе переговоров президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Духовное собрание мусульман РФ (ДСМР) инициировало проведение коллективных молитв (дуа) в мечетях и приходах страны.
«Во время пятничного богослужения (джума-намаза) в регионах России верующие молились о даровании мудрости и воли руководителям обеих стран, прекращении вооруженных конфликтов, укреплении взаимопонимания и установлении прочного мира», — говорится в сообщении.
ДСМР выразило надежду, что Всевышний Аллах примет возносимые молитвы, дарует лидерам государств возможность конструктивного диалога и поиска взаимоприемлемых решений, а народам — долгожданный справедливый и прочный мир.
Как писал сайт KP.RU, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен в домовом храме Патриаршей резиденции в Москве в преддверии встречи президентов России и США. Предстоятель РПЦ указал, что переговоры российского и американского президентов должны способствовать установлению нового типа отношений, обеспечивающих благополучие и мир на планете.