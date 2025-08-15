Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Духовное собрание мусульман РФ провело молитвы в поддержку Владимира Путина

ДМСР будет молиться об успехе переговоров российского лидера на Аляске.

В преддверии и в ходе переговоров президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Духовное собрание мусульман РФ (ДСМР) инициировало проведение коллективных молитв (дуа) в мечетях и приходах страны.

«Во время пятничного богослужения (джума-намаза) в регионах России верующие молились о даровании мудрости и воли руководителям обеих стран, прекращении вооруженных конфликтов, укреплении взаимопонимания и установлении прочного мира», — говорится в сообщении.

ДСМР выразило надежду, что Всевышний Аллах примет возносимые молитвы, дарует лидерам государств возможность конструктивного диалога и поиска взаимоприемлемых решений, а народам — долгожданный справедливый и прочный мир.

Как писал сайт KP.RU, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен в домовом храме Патриаршей резиденции в Москве в преддверии встречи президентов России и США. Предстоятель РПЦ указал, что переговоры российского и американского президентов должны способствовать установлению нового типа отношений, обеспечивающих благополучие и мир на планете.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше