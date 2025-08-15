Кривошеев: администрация Трампа понимает, что разрешить украинский кризис без позиции Беларуси невозможно

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Трампа понимает, что разрешить долгосрочно миром украинскую ситуацию без позиции Беларуси невозможно. Убежденность в этом высказал, комментируя телефонный разговор президентов Александра Лукашенко и Дональда Трампа, председатель правления общественного объединения «Белорусский союз журналистов», генеральный директор агентства «Минск-Новости» Андрей Кривошеев в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Президента Беларуси Александра Лукашенко на самом деле показывает уважение к белорусской позиции. Показывает, что все те многочисленные переговоры с дипломатами, эмиссарами, цэрэушниками из Соединенных Штатов Америки, а их прошло как минимум пять раундов до этого, прошли не зря. Это значит, что позиция Беларуси и белорусского Президента услышана», — подчеркнул эксперт.
Трамп заявил, что ждет встречи с Лукашенко Лукашенко пригласил Трампа с семьей приехать в Беларусь, и тот согласился.
Он обратил внимание и на то, в какой момент произошел телефонный разговор — прямо накануне переговоров на Аляске между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. «А это значит, что и позиция Беларуси, которая осуществляет огромное количество гуманитарных контактов между воюющими сторонами, также будет учитываться. И она уже услышана — с американской и российской стороны. Потому что до этого, напомню, прошли обстоятельные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко — Валаам плюс раунды телефонных переговоров и общения», — сделал акцент председатель Белорусского союза журналистов.
«Поэтому, кто бы как не пытался приуменьшить роль суверенной Республики Беларусь в разрешении украинского кризиса, но и новая американская администрация, администрация Дональда Трампа, понимает, что разрешить долгосрочно миром украинскую трагедию без позиции Беларуси невозможно. А участие Республики Беларусь в этих переговорах, даже в таком формате, с учетом позиции Беларуси, будет означать, что возможно не просто повторить успех Минских соглашений, которые привели к определенному замирению, перемирию сторон, но и выйти на более серьезное, существенное установление мира на этой территории и в целом в нашем регионе», — убежден Андрей Кривошеев. -0-