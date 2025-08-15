Кривошеев: администрация Трампа понимает, что разрешить украинский кризис без позиции Беларуси невозможно

«Поэтому, кто бы как не пытался приуменьшить роль суверенной Республики Беларусь в разрешении украинского кризиса, но и новая американская администрация, администрация Дональда Трампа, понимает, что разрешить долгосрочно миром украинскую трагедию без позиции Беларуси невозможно. А участие Республики Беларусь в этих переговорах, даже в таком формате, с учетом позиции Беларуси, будет означать, что возможно не просто повторить успех Минских соглашений, которые привели к определенному замирению, перемирию сторон, но и выйти на более серьезное, существенное установление мира на этой территории и в целом в нашем регионе», — убежден Андрей Кривошеев. -0-