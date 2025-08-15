На месте встречи Путина в Анкоридже установили четыре истребителя F-22

На месте встречи президента России Владимира Путина на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже были установлены четыре истребителя F-22.
Напомним, что российский лидер прибыл на Аляску для встречи с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом вечером в пятницу, 15 августа. На взлетно-посадочной полосе на военной базе, где должны были приземлиться самолеты президентов России и США, была установлена сцена с подписью «Аляска-2025» и расстелена красная дорожка. Также, позади площадки, установили четыре истребителя F-22.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп синхронно вышли из своих самолетов, прибывших на базу Элмендорф-Ричардсон. Главы государств пожали друг другу руки и обменялись парой фраз без переводчиков.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.