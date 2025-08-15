На месте встречи Путина в Анкоридже установили четыре истребителя F-22

Напомним, что российский лидер прибыл на Аляску для встречи с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом вечером в пятницу, 15 августа. На взлетно-посадочной полосе на военной базе, где должны были приземлиться самолеты президентов России и США, была установлена сцена с подписью «Аляска-2025» и расстелена красная дорожка. Также, позади площадки, установили четыре истребителя F-22.