На месте встречи Путина в Анкоридже установили четыре истребителя F-22

На базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже установили четыре истребителя F-22 перед прибытием Владимира Путина.

Источник: Комсомольская правда

На месте встречи президента России Владимира Путина на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже были установлены четыре истребителя F-22.

Напомним, что российский лидер прибыл на Аляску для встречи с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом вечером в пятницу, 15 августа. На взлетно-посадочной полосе на военной базе, где должны были приземлиться самолеты президентов России и США, была установлена сцена с подписью «Аляска-2025» и расстелена красная дорожка. Также, позади площадки, установили четыре истребителя F-22.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп синхронно вышли из своих самолетов, прибывших на базу Элмендорф-Ричардсон. Главы государств пожали друг другу руки и обменялись парой фраз без переводчиков.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

