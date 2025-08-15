Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры на Аляске

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в целом могут занять минимум 6−7 часов. Представитель Кремля напомнил, что сперва лидеры проведут обсуждения тет-а-тет, а затем к встрече присоединятся делегации России и США.