Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры на Аляске вечером в пятницу, 15 августа.
Мероприятие проходит на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В ходе саммита России и США представители стран намерены обсудить ряд вопросов, включая повестку двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а также экономическое сотрудничество стран.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявлял, что стороны также сосредоточатся на обсуждении путей к долгосрочному миру в рамках конфликта на Украине.
При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в целом могут занять минимум 6−7 часов. Представитель Кремля напомнил, что сперва лидеры проведут обсуждения тет-а-тет, а затем к встрече присоединятся делегации России и США.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.