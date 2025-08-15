Ричмонд
Бомбардировщик B-2 Spirit пролетел над Аляской в честь встречи Путина и Трампа

Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поприветствовали на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже пролетом американских истребителей в небе над Аляской.

В самом середине крыла был один из 20 оставшихся стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit в сопровождении четырех истребителей F-22 Raptor. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил Telegram-канал телеканала RT.

Путин и Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов. Американский лидер встретил своего российского коллегу аплодисментами. Затем главы государств направились друг к другу, после чего пожали руки. Они сели в лимузин главы американского государства и пообщались наедине по дороге к месту проведения переговоров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вместе с Путиным на встрече будут глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в свою очередь уточнила, что Трампа будут сопровождать его специальный посланник Стив Уиткофф и глава Государственного департамента США Марко Рубио.

Центральной темой встречи станет достижение мира между Москвой и Киевом. Политики также планируют обсудить пять ключевых требований Украины к России для окончания боевых действий. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опубликовал снимок из зала для пресс-конференции глав государств. Переговоры Путина и Трампа пройдут под лозунгом «Pursuing peace» («Стремление к миру» — прим. «ВМ») — баннер именно с таким текстом разместили в этом помещении.

