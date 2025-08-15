Обменялись рукопожатиями и тепло посмялись: появились первые кадры встречи Путина и Трампа на Аляске

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые лично встретились с 2019 года. Местом их встречи стала Аляска, а именно — военная база в Анкоридже. Глава Белого дома лично встретил российского лидера на летной полосе. Момент исторической встречи глав двух держав был запечатлен на видео.
Путин и Трамп буквально синхронно вышли из своих самолетов и направились навстречу друг к другу на заранее постеленную для них красную дорожку. При встрече президенты тут же обменялись крепкими рукопожатиями. Трамп даже похлопал Путина по плечу, а после президенты тепло посмеялись. Лидеры РФ и США начали общения без переводчиков.
После Путин и Трамп последовали к «Кадиллаку» американского президента и вместе сели в машину. Известно, что переговоры пройдут в формате «три на три», после чего должна состояться пресс-конференция, а также обед.
