Минздрав планирует утвердить перечень БАДов, которые смогут назначать врачи

Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления правительства, который устанавливает требования к качеству и эффективности биологически активных добавок (БАД) к пище. На основании этих критериев будет формироваться официальный перечень БАДов, которые смогут назначаться лечащими врачами, сообщили в пресс-службе ведомства.