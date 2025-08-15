Минздрав планирует утвердить перечень БАДов, которые смогут назначать врачи

Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления правительства, который устанавливает требования к качеству и эффективности биологически активных добавок (БАД) к пище. На основании этих критериев будет формироваться официальный перечень БАДов, которые смогут назначаться лечащими врачами, сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-релизе уточняется, что постановление вводит комплексные нормы по качеству и безопасности БАДов, назначение которых осуществляется медицинскими специалистами. В случае утверждения документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Пресс-служба Минздрава подчеркнула, что одним из ключевых критериев станет наличие ингредиента БАД в клинических рекомендациях, стандартах, профилактических рекомендациях или других официальных документах, разработанных и одобренных национальными медицинскими центрами, профессиональными некоммерческими организациями или международными профессиональными ассоциациями.
Новые правила предполагают строгий контроль качества: соответствие компонентов международным стандартам безопасности ЕАЭС, обязательное тестирование каждой партии продукции в аккредитованных лабораториях, а также контроль первых трех партий новых БАДов и ежегодный выборочный контроль для действующих продуктов.
В ведомстве отметили, что соблюдение этих требований позволит медицинскому сообществу рассматривать БАДы как инструмент поддержания здоровья и профилактики. Доказательная база и гарантии безопасности создадут возможность врачам рекомендовать сертифицированные добавки для восполнения дефицита витаминов и других полезных веществ.
Ранее невролог Шахнович предостерег от самостоятельного приема БАДов с литием.