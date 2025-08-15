Ричмонд
Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы СМИ в начале переговоров

Президенты России и США воздержались от комментариев для прессы перед началом переговоров в Анкоридже.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы СМИ перед началом переговоров, которые проходят на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже вечером в пятницу, 15 августа.

Отмечается, что главы государств воздержались от каких-либо реплик для прессы перед началом саммита России и США. Известно, что переговоры представителей стран проходят в формате «три на три».

Напомним, что ранее Путин и Трамп прибыли на место встречи на своих самолетах. Президенты России и США пожали друг другу руки, обменявшись парой фраз прямо на летной полосе, не дожидаясь переводчиков. При этом американские СМИ отметили, что Путин по время встречи с Трампом свободно общался с главой США на английском языке.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Также прямая трансляция переговоров — на KP.RU и в нашем MAX-канале.

