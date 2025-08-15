Над Путиным и Трампом при встрече пролетели четыре F-35 и бомбардировщик B-2

Напомним, на аэродроме российского лидера встречали госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Кроме того, передвигаться по территории Анкориджа на Аляске Путин будет на представительском автомобиле «Аурус» с московскими номерами, который был доставлен в США из РФ спецбортом.