Над Путиным и Трампом при встрече пролетели четыре F-35 и бомбардировщик B-2

15 августа в Анкоридже пройдет встреча Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на аэродроме в Анкоридже на Аляске. Главы государств прошли по красной ковровой дорожке и тепло поприветствовали друг друга.

В какой-то момент во время встречи президентов двух стран на летном поле американская военная авиация устроила торжественный пролет нескольких воздушных судов. Для этого были задействованы четыре истребителя F-35 и бомбардировщик B-2.

В момент встречи над Путиным и Трампом пролетели четыре F-35 и бомбардировщик B-2 Фото: Кадр из видео.

Также стало известно, что на месте встречи лидеров двух ядерных держав на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже были установлены четыре истребителя F-22.

При встрече Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки и кратко переговорили без переводчиков на летном поле аэродрома.

Напомним, на аэродроме российского лидера встречали госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Кроме того, передвигаться по территории Анкориджа на Аляске Путин будет на представительском автомобиле «Аурус» с московскими номерами, который был доставлен в США из РФ спецбортом.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

