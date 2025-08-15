Более 250 участников объединил слет студенческих производственных отрядов в Силичах

Командир РШСО обратила внимание на творческий фестиваль «Производительность отряда», который поможет определить самых творческих, креативных, артистичных участников слета в вокальном, хореографическом и оригинальном жанрах. «Номера в оригинальном жанре посвящены теме Великой Отечественной войны. К слову, квиз “80 мирных лет” включает исторические события, связанные с Победой. Стартовал слет с интерактива на командообразование и зрелищного конкурса “Автоконструкторы”, в ходе которого каждая команда спроектировала и разработала дизайн модели автомобиля. Нашим автоконструкторам пришлось учесть ряд аспектов, включая эргономику, безопасность, функциональность, эстетику и технологичность авто для белорусских студотрядов», — дополнила она.