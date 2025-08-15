Более 250 участников объединил слет студенческих производственных отрядов в Силичах

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый республиканский слет студенческих производственных отрядов, посвященный 80-летию Великой Победы, стартовал сегодня в Силичах, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.
По ее словам, слет пройдет 15−17 августа на базе республиканского горнолыжного центра «Силичи». Он объединил 250 человек в составе 11 студенческих производственных отрядов из Беларуси и России — участников республиканских межпрофильных трудовых проектов «Тракторостроитель» на МТЗ, «Автозаводец» на МАЗе, «Энергетик» на МЭТЗ им. Козлова и отраслевого «Атлант» на ЗАО «АТЛАНТ».
«Помимо работы на производстве нам важно организовать интересный и полезный досуг ребят. Для студенческих производственных отрядов масштабный слет проводится впервые. Его главная цель — развитие движения студенческих производственных отрядов, популяризации рабочих профессий, а также определение лучшего отряда слета», — рассказала Надежда Шаховская.
В этой связи программа слета наполнена спортивными турнирами по волейболу и лазертагу, чемпионатом по напольным играм: ребята испытают свои силы и умения в бамперболе, проявят способности в шашках и шахматах. Важной составляющей станут конкурсы «Отрядная страничка», «Отрядное братство», «Профмастерство» и многое другое.
Командир РШСО обратила внимание на творческий фестиваль «Производительность отряда», который поможет определить самых творческих, креативных, артистичных участников слета в вокальном, хореографическом и оригинальном жанрах. «Номера в оригинальном жанре посвящены теме Великой Отечественной войны. К слову, квиз “80 мирных лет” включает исторические события, связанные с Победой. Стартовал слет с интерактива на командообразование и зрелищного конкурса “Автоконструкторы”, в ходе которого каждая команда спроектировала и разработала дизайн модели автомобиля. Нашим автоконструкторам пришлось учесть ряд аспектов, включая эргономику, безопасность, функциональность, эстетику и технологичность авто для белорусских студотрядов», — дополнила она.
Студотрядовское движение — одно из ведущих направлений деятельности БРСМ, которое координирует Республиканский штаб студенческих отрядов. Трудовые проекты стали неотъемлемой частью этого трудового движения. «Впервые РШСО запустил республиканские трудовые проекты шесть лет назад. По предварительным данным, в юбилейный год Великой Победы республиканские трудовые проекты объединили более 4,3 тыс. бойцов БСО», — подчеркнула командир РШСО.
Трудовой семестр — 2025 посвящен 80-летию Великой Победы. В целом по стране в составе студенческих отрядов в трудовом семестре этого года уже отработали более 41 тыс. человек. -0-