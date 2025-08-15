Видео начала переговоров Путина и Трампа на Аляске появилось в Сети

Стоит отметить, что российский и американский президенты не стали отвечать на вопросы представителей СМИ перед началом двухсторонних переговоров, проходящих на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Путин и Трамп воздержались от каких-либо реплик для прессы перед началом саммита. Известно, что переговоры представителей стран проходят в формате «три на три».