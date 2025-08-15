Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Видео начала переговоров Путина и Трампа на Аляске появилось в Сети

15 августа началась встреча Путина и Трампа в Анкоридже.

Источник: Комсомольская правда

В Сети опубликовали кадры первых минут встречи за столом переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Вместе с главами государств расположились также их делегации.

Журналисты, присутствующие на мероприятии, пытаются задать лидерам стран вопросы.

Стоит отметить, что российский и американский президенты не стали отвечать на вопросы представителей СМИ перед началом двухсторонних переговоров, проходящих на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Путин и Трамп воздержались от каких-либо реплик для прессы перед началом саммита. Известно, что переговоры представителей стран проходят в формате «три на три».

Как писал сайт KP.RU, ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети опубликовал фотографию места встречи президентов России и США в Анкоридже, на Аляске. Обнародованный снимок Дмитриев сопроводил подписью: «Скоро».

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше