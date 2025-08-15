Видео начала переговоров Путина и Трампа на Аляске появилось в Сети

В Сети опубликовали кадры первых минут встречи за столом переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Вместе с главами государств расположились также их делегации.
Журналисты, присутствующие на мероприятии, пытаются задать лидерам стран вопросы.
Стоит отметить, что российский и американский президенты не стали отвечать на вопросы представителей СМИ перед началом двухсторонних переговоров, проходящих на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Путин и Трамп воздержались от каких-либо реплик для прессы перед началом саммита. Известно, что переговоры представителей стран проходят в формате «три на три».
Как писал сайт KP.RU, ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети опубликовал фотографию места встречи президентов России и США в Анкоридже, на Аляске. Обнародованный снимок Дмитриев сопроводил подписью: «Скоро».
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.