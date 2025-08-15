Путин и Трамп посмеялись при встрече: Кадры с красной дорожки

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась на Аляске. Лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменявшись крепкими рукопожатиями. Во время короткой беседы оба политика улыбались и смеялись, демонстрируя дружелюбный настрой.
На первых кадрах с красной дорожки в аэропорту, появившихся в СМИ, Путин и Трамп выглядели расслабленными. Их общение похоже на непринужденное — оба улыбаются, смеются. Вероятнее всего, приветствие сопровождалось шутками.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.