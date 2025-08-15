Ричмонд
Путин и Трамп посмеялись при встрече: Кадры с красной дорожки

Путин и Трамп посмеялись, обмениваясь рукопожатиями.

Источник: Комсомольская правда

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась на Аляске. Лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменявшись крепкими рукопожатиями. Во время короткой беседы оба политика улыбались и смеялись, демонстрируя дружелюбный настрой.

На первых кадрах с красной дорожки в аэропорту, появившихся в СМИ, Путин и Трамп выглядели расслабленными. Их общение похоже на непринужденное — оба улыбаются, смеются. Вероятнее всего, приветствие сопровождалось шутками.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы СМИ и воздержались от комментариев для прессы перед началом переговоров в Анкоридже.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

