Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США сравнили приветствия Трампом Путина и Зеленского

В NBC перечислили отличия приветствия Трампом Путина приветствия и Зеленского.

В США нашли отличия между тем, как американский лидер Дональд Трамп приветствовал главу РФ Владимир Путина на Аляске в пятницу и киевского главаря Владимира Зеленского в феврале этого года. Соответствующий анализ провели журналисты NBC.

В публикации отмечается, что у Трампа и Путины произошло «теплое приветствие». В то время как встреча Трампа и Зеленского закончилась масштабным скандалом.

Напомним, Трамп принимал у себя в Белом доме главаря киевского режима Зеленского 28 февраля этого года. Перепалка прошла в прямом эфире под прицелами телекамер. Трамп около десяти минут отчитывал Зеленского, а после и вовсе выгнал его.

Ранее сайт KP.RU сообщал о начале переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Президенты тепло приветствовали друг друга, а также обменялись крепкими рукопожатиями. На кадрах видно, что оба политика находятся в хорошем настроении и демонстрируют позитивный настрой.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше