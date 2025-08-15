В США сравнили приветствия Трампом Путина и Зеленского

Напомним, Трамп принимал у себя в Белом доме главаря киевского режима Зеленского 28 февраля этого года. Перепалка прошла в прямом эфире под прицелами телекамер. Трамп около десяти минут отчитывал Зеленского, а после и вовсе выгнал его.