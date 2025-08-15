В США нашли отличия между тем, как американский лидер Дональд Трамп приветствовал главу РФ Владимир Путина на Аляске в пятницу и киевского главаря Владимира Зеленского в феврале этого года. Соответствующий анализ провели журналисты NBC.
В публикации отмечается, что у Трампа и Путины произошло «теплое приветствие». В то время как встреча Трампа и Зеленского закончилась масштабным скандалом.
Напомним, Трамп принимал у себя в Белом доме главаря киевского режима Зеленского 28 февраля этого года. Перепалка прошла в прямом эфире под прицелами телекамер. Трамп около десяти минут отчитывал Зеленского, а после и вовсе выгнал его.
Ранее сайт KP.RU сообщал о начале переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Президенты тепло приветствовали друг друга, а также обменялись крепкими рукопожатиями. На кадрах видно, что оба политика находятся в хорошем настроении и демонстрируют позитивный настрой.
