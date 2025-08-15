Путин дал поручение ввести сроки давности по оспариванию сделок приватизации

В документе указано, что правительству РФ совместно с ведущими деловыми объединениями необходимо внести изменения в законодательство. Эти изменения должны определить сроки исковой давности и правила их расчёта при оспаривании приватизационных сделок. Целью инициативы является обеспечение правовой защиты добросовестных собственников.
Срок выполнения поручения установлен до 1 декабря 2025 года. Ответственным за его реализацию назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
Ранее Путин уже заявлял о необходимости окончательного решения вопроса приватизации. Президент подчеркнул, что в сфере приватизации существуют нерешенные системные вопросы, а также проблемы с обеспечением защиты прав тех, кто честно приобрел имущество.