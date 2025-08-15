Трамп перед встречей с Путиным заявил, что нацелен на переговоры РФ и Киева

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он намерен организовать условия для переговоров между Российской Федерацией и Украиной, касающихся урегулирования украинского кризиса.
Заявление прозвучало перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в разговоре с телеканалом Fox News.
«Не мне вести переговоры о сделке для Украины, но я определённо могу создать условия для её заключения», — сказал Трамп.
Он уточнил, что следующая встреча, касающаяся конфликта на Украине, состоится с участием Путина, Зеленского и, не исключено, что его самого.
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Анкоридж в американском штате Аляска на переговоры с Трампом.
Ранее сообщалось, что появились первые кадры переговоров Путина и Трампа в Анкоридже.