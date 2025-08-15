Президент России Владимир Путин сменил свой образ перед прибытием на Аляску, где проходит встреча с главой США Дональдом Трампом, после рабочей поездки в Магадан в пятницу, 15 августа.
Во время визита в дальневосточный регион РФ глава государства был одет в темно синий пиджак, рубашку с голубоватым оттенком и синий галстук. При этом уже по прибытии на военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где проходит встреча с президентом США, на Путине можно заметить черный смокинг с белой рубашкой и бордовым галстуком.
Отметим, что президент России переоделся перед саммитом России и США для соблюдения дипломатического протокола. Такое отношение к встрече на высшем уровне показывает наглядный контраст с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который ранее предстал на встрече с Трампом не в деловом костюме, а в повседневной одежде, вызвав негодование главы Белого дома.
