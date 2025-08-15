Путин полностью поменял образ перед прибытием на Аляску после визита в Магадан

Во время визита в дальневосточный регион РФ глава государства был одет в темно синий пиджак, рубашку с голубоватым оттенком и синий галстук. При этом уже по прибытии на военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где проходит встреча с президентом США, на Путине можно заметить черный смокинг с белой рубашкой и бордовым галстуком.