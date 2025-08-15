Скончался актер и экс-редактор реалити-шоу «Дом-2» Дмитрий Щавелев

Российский актер и режиссер Дмитрий Щавелев, прославившийся после участия в реалити-проекте «Дом» в 2003 году, скончался 12 августа.
Причина и обстоятельства его смерти официально не разглашаются. Церемония прощания запланирована на 19 августа в Волгодонске, сообщает «Блокнот Волгодонск».
Щавелев окончил Детскую театральную школу в Волгодонске, после чего продолжил обучение в Московском государственном университете культуры и искусств. Получив диплом, вернулся в родной театр уже в роли преподавателя. В 2010 году стал основателем учебного театра «Три угла».
В 2003 году артист участвовал в телешоу «Дом», где супружеские пары соревновались за коттедж на берегу Истры. Его роль в проекте была нестандартной — по задумке продюсеров он выполнял необычные действия, привлекавшие внимание зрителей. После завершения шоу около года трудился ночным выпускающим редактором «Дома-2» и занимался написанием сценариев.
