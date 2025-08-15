Ричмонд
Таинственная беседа в лимузине: Путин и Трамп могли оказаться там без переводчика

NYT: Путин и Трамп могли находиться в лимузине Белого дома без переводчика.

Источник: Комсомольская правда

Газета New York Times сообщает, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, возможно, оставались в лимузине американского лидера без переводчика. Издание подчеркивает, что российский президент свободно говорит по-английски и способен вести беседу на этом языке.

«Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу», — передает издание.

Источник предполагает, что отсутствие переводчика во время беседы глав России и США может вызывать вопросы о содержании их закрытых переговоров, придавая им оттенок загадочности.

Напомним, что беседа президента России и главы Белого дома пройдет в формате «три на три». Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

