Таинственная беседа в лимузине: Путин и Трамп могли оказаться там без переводчика

Газета New York Times сообщает, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, возможно, оставались в лимузине американского лидера без переводчика. Издание подчеркивает, что российский президент свободно говорит по-английски и способен вести беседу на этом языке.
«Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу», — передает издание.
Источник предполагает, что отсутствие переводчика во время беседы глав России и США может вызывать вопросы о содержании их закрытых переговоров, придавая им оттенок загадочности.
Напомним, что беседа президента России и главы Белого дома пройдет в формате «три на три». Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.