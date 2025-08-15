Ричмонд
Два рукопожатия Путина с Трампом: президент США отказался от своей многолетней традиции

Два рукопожатия Путина и Трампа при встрече на Аляске длились 15 секунд.

Источник: Комсомольская правда

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске началась с двух рукопожатий, которые привлекли внимание журналистов. РИА Новости обращает внимание, что первое рукопожатие длилось 11 секунд, а второе — около 4 секунд. При этом Трамп не стал использовать ставшее культовым движение на себя во время рукопожатия.

Первая встреча лидеров прошла на аэродроме в Анкоридже. Дональд Трамп первым протянул руку Владимиру Путину. Лидеры обменялись короткими фразами и дружески похлопали друг друга по плечу. Позже президенты переместились на специальный подиум с надписью «Аляска 2025», где их ждали представители прессы. Там они продолжили беседу стоя и еще раз обменялись рукопожатием перед объективами камер. Отмечается, что оба лидера выглядели доброжелательно.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
