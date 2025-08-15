Два рукопожатия Путина с Трампом: президент США отказался от своей многолетней традиции

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске началась с двух рукопожатий, которые привлекли внимание журналистов. РИА Новости обращает внимание, что первое рукопожатие длилось 11 секунд, а второе — около 4 секунд. При этом Трамп не стал использовать ставшее культовым движение на себя во время рукопожатия.
Первая встреча лидеров прошла на аэродроме в Анкоридже. Дональд Трамп первым протянул руку Владимиру Путину. Лидеры обменялись короткими фразами и дружески похлопали друг друга по плечу. Позже президенты переместились на специальный подиум с надписью «Аляска 2025», где их ждали представители прессы. Там они продолжили беседу стоя и еще раз обменялись рукопожатием перед объективами камер. Отмечается, что оба лидера выглядели доброжелательно.
