Валентина Иванова, родившая Тимати дочь, заговорила о втором ребенке

2 августа Валентина Иванова и Тимати стали родителями. Возлюбленная рэпера родила дочь Эмму.
Первое время родители скрывали новости о рождении малышки и только когда маму с малышкой выписали домой, они поделились радостью. Для артиста дочка стала третьим ребенком, а для Валентины — первенцем.
Она признается, что каждое утро начинается с «окситоцинового удара в голову» и невероятного чувства любви к малышке. Она кормит Эмму грудью, молодая мама сделала выбор в пользу естественного вскармливания.
Видимо, эмоции у девушки зашкаливают, так что она решила поделиться в соцсетях, как прошли роды. Обычно Валентина немногословна, но с рождением дочки тем у нее прибавилось, а вместе с ними и желание делиться эмоциями.
Свои первые роды она назвала «самыми мягкими и комфортными, какие только могут быть». Вместе с ней в палате была мама Тимати Симона Черноморская, она перерезала малышке пуповину.
— Я и представить себе не могла, насколько я буду в послеродовом восторге, что с уверенностью могу сказать — за вторым не страшно идти, и как только, так сразу я вернусь к вам! — написала мама в соцсетях.
Валентина отметила, что почти выстроила весь быт. Дело осталось за малым — перейти на режим кормления, который был бы удобен и маме и дочери, пишет Super.ru.