Футболистов ЦСКА Глебова и Кисляка внесли в базу Миротворца*

Кирилл Глебов является воспитанником академии ЦСКА и выступает за основную команду с лета 2023 года. За это время полузащитник провёл 50 матчей, в которых забил семь голов. Его коллега Матвей Кисляк также представляет академию ЦСКА, с зимнего трансферного окна 2024 года играет за основной состав, где в 49 матчах отметился пятью забитыми мячами.